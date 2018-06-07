Seydişehir'de asfalt çalışmaları

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Pınarbaşı Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekiplerin 7 mahallede çalışma yürüttüklerini belirten Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yolların insanların en temel ihtiyaçlarından olduğunu ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlamak ve güvenli bir ulaşım oluşturmak için asfalt çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz şu anda Pınarbaşı Mahallesi TOKİ civarında sıcak asfalt serimi yapıyor. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon olmak üzere altyapısı tamamlanmamış bütün yerlerde asfalt ve kaldırım çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl toplamda 1 milyon metrekare asfalt serimi gerçekleştireceğiz."