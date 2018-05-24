Seydişehir'de asfalt çalışmaları

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Taşağıl Mahallesi yolunu sıcak asfaltla kaplıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, halkın yaşam kalitesini artırıp ulaşımı rahatlatmak ve güvenli yollar oluşturmak için kırsal mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Vatandaşların hizmet taleplerini karşıladıklarının altını çizen Başkan Tutal, "İlçe merkezinde yaptığımız çalışmaların aynısını Taşağıl Mahallesi'nde de 4 bin metre yolu sıcak asfalt, 7 bin metre de kaldırım çalışması gerçekleştiriyoruz. Halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak asli görevimizdir." dedi.

Taşağıl Muhtarı Muhammed Güleç ise, "Bundan önceki yolumuz toz toprak içerisindeydi. Mahalle halkımız yeni yoldan çok memnun. Bu yol bizi büyük bir dertten kurtardı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tutal ve asfalt ekibine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.