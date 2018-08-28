Seydişehir’de arazi yolları açılıyor

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akçalar Mahallesinde arazi yolları açıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Hasat mevsiminin tamamlanmasıyla arazi yollarında çalışma yaptıklarını belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın tarlasına, bahçesine ve merasına sorunsuz bir şekilde ulaşmasıdır. Bugüne kadar toplam 450 bin metrekare arazi ve yayla yolu açıldı ve bu yollara 480 ton mucur çakıl döküldü. 15 mahalle muhtarının taleplerini karşıladık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz."