Seydişehir'de aile içi kavga: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, eşi ve kayınvalidesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaylar 1 Mahallesi'nde F.H'ya (42) ait iş yerinde, iş yeri sahibi ile eşi E.H. (34) ve kayınvalidesi F.A. (59) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.H. ile annesi F.A, kol ve bacaklarından bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli F.A, polis tarafından gözaltına alındı.

