Seydişehir'de Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde Afrin şehitleri için mevlit okutuldu, Zeytindalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua edildi.

Programa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ketenli Mahallesi Büyük Camii'nde okunan mevlidin ardından Afrin şehitleri ile tüm şehitler için İlçe Müftüsü Kemal Demirel tarafından dua edildi.

Kaymakam Erdoğan, ülkemizin son zamanlarda zorlu bir süreçten geçtiğini, topyekun gerçekleşen mücadelede hiçbir siyasi ayrım, çıkar kaygısı, kırgınlık, küskünlük, ayrılık düşünmeksizin Türk milletinin ferdi olan her vatandaşın devletimizi, hükümetimizi, askerimizi, polisimizi, teröre karşı izlenen politikaları desteklemesi gerektiğini söyledi.

Program sonunda Kaymakam Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytindalı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfına yapılan bağış kampanyasına öncülük etmesinden dolayı başta şehit Babası Ali Kavalbacak olmak üzere Ketenli Mahallesi Muhtarı Ömer Gödekoğlu ve tüm Ketenli halkına teşekkür etti.