Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Seydişehir'de Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde Afrin şehitleri için mevlit okutuldu, Zeytindalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua edildi. Programa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet...

11 Mart 2018 Pazar 10:58
Seydişehir'de Afrin şehitleri için mevlit okutuldu
banner230

KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde Afrin şehitleri için mevlit okutuldu, Zeytindalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua edildi.

Programa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ketenli Mahallesi Büyük Camii'nde okunan mevlidin ardından Afrin şehitleri ile tüm şehitler için İlçe Müftüsü Kemal Demirel tarafından dua edildi.

Kaymakam Erdoğan, ülkemizin son zamanlarda zorlu bir süreçten geçtiğini, topyekun gerçekleşen mücadelede hiçbir siyasi ayrım, çıkar kaygısı, kırgınlık, küskünlük, ayrılık düşünmeksizin Türk milletinin ferdi olan her vatandaşın devletimizi, hükümetimizi, askerimizi, polisimizi, teröre karşı izlenen politikaları desteklemesi gerektiğini söyledi.

Program sonunda Kaymakam Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytindalı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfına yapılan bağış kampanyasına öncülük etmesinden dolayı başta şehit Babası Ali Kavalbacak olmak üzere Ketenli Mahallesi Muhtarı Ömer Gödekoğlu ve tüm Ketenli halkına teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Seydişehirde Zeytindalı Için Mevlit Okundu Dua Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim