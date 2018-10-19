Seydişehir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Demiray, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Demiray, "Yaptığımız iş onurlu bir iş. Tüm mahallelerin dertleriyle dertleniyoruz. Gece gündüz demeden memlekete hizmet etme aşkıyla göreve devam ediyoruz. Bu günü bize armağan eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kutlama günümüze katılan siz değerli misafirlerimize teşekkür ederim." dedi.