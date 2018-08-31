Seydişehir'de 1 milyon metrekare asfalt hedefi

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2018 yılında 1 milyon metrekare asfalt serimi yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede asfaltlama çalışmalarının Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan takvimle devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin son olarak sanayi bölgesinde asfaltlama yaptığını aktaran Tutal, şunları söyledi:

"Seydişehir’in birçok bölgesinde asfaltsız yer bırakmamak için canla başla çalışıyoruz. 2018 yılı itibarıyla 1 milyon metrekare asfalt sermiş olacağız. Bu hizmetlerimizi yaparken çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabırları ve destekleri için tüm hemşerilerimize teşekkür ederim."