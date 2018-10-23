Seydişehir TSO'dan eğitime destek

KONYA(AA) - Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), eğitim yardımları kapsamında öğrencilere 850 çift ayakkabı dağıttı.



Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, yaptığı açıklamada, sosyal sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kendilerini böyle bir projeye vesile kılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Küçük, "Yapılanlar bir yardım gibi değil, öğrencilerin başarısını arttıracak bir isteklendirme olarak görülmesini istiyoruz." dedi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ise Seydişehir TSO şahsında katkıda bulunan tüm esnafa teşekkür ettiğini ifade ederek, "Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ticaret ve sanayi odamız eğitime her daim katkı sağlamaktadır. Katkılarında dolayı esnafımıza teşekkür ediyoruz yardımlarının devamını diliyoruz." dedi.