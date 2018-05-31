Seydişehir Taraşçı Ortaokuluna

KONYA (AA) - Seydişehir Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu "Eko Okullar Programı" kapsamında "Yeşil Bayrak Ödülü" aldı.

Ortaokulu Müdürü Hayrettin Topuz AA muhabirine, çevre konusunda yapılan çalışmalarla başarılı olan okulun 2 yıl süreli "Yeşil Bayrak Ödülü" almaya hak kazandığını söyledi.

Ödülün Ankara Türkiye Çevre Vakfı tarafından verildiğini vurgulayan Topuz, "Bu ödül aynı zamanda okulumuzun çevreye duyarlı bir okul olduğunu gösteren uluslararası bir etikettir. Son 2 yıldır sürdürdüğümüz çalışma sonucu Türkiye Çevre Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası eko okullar arasında yerimizi aldık." dedi.