Seydişehir SYDV'den 9 bin kişiye yardım

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 9 bin kişiye yaklaşık 7 milyon lira yardımda bulunuldu.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2018 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

SYDV'nin her zaman ihtiyaç sahibi insanlara el uzatma gayreti içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vakıf öz kaynaklarından ayni ve nakdi olarak 9 bin kişiye, yaklaşık 7 milyon lira yardım yapıldı. Alan taramaları sayesinde ihtiyaç sahipleri hanelerinde ziyaret edilerek hem ihtiyaçları belirleniyor, hem de bu ihtiyaçların en kısa sürede bu ailelerimize ulaştırılması sağlanmış oluyor. İnşallah 2019 yılında da yine ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya ve destek sunmaya devam edeceğiz."



