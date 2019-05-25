Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Portekiz'e gitti

KONYA (AA) - Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 14 günlük Staj için Portekiz'e gitti.
Okul Müdürü Sedat Vural Okulumuz Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörü /ortağı olduğu "Cnc Katı Modelleme ve Plc Ünite Kontrol Üzerine Avrupa Staj Faaliyetleri Projesi kapsamında öğrencilerimiz Portekiz'de 14 staj çalışmasına katılacaklar. Staja gidecek öğrenci ve öğretmen grubuna başarılar diliyorum." dedi.
Staja gidecek grubu uğurlamaya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, makine bölümünün öğretmen ve öğrencilerine başarılar diledi.