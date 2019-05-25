Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Portekiz'e gitti

KONYA (AA) - Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 14 günlük Staj için Portekiz'e gitti. Okul Müdürü Sedat Vural Okulumuz Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörü /ortağı olduğu "Cnc Katı Modelleme...