Seydişehir fidanlığında süs ağacı yetiştiriliyor

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde 300 metrekare alan üzerine kurulu olan Seydişehir Orman Fidanlığı serasında daldan çelikleme yöntemiyle fidan üretimi yapılıyor.

Mevsimlik fidanların yanı sıra serada yılda 23 farklı türde 100 bin çelikleme yöntemiyle fidan ürettiklerini belirten Orman Fidanlık İşletme Şefi Mehmet Sakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyelerin park ve refüjlerde kullanılan fidanlar, şehirlerin hem görünümüne, hem de oksijen ihtiyacına katkı sağladıklarını söyledi.

Doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirerek üretim yaptıklarını belirten Sakallı, şöyle konuştu:

"Son teknoloji kullanılan seramızda çelikleme yöntemi ile yetiştirilen fidanları sera dışındaki refikajı yapılan sahada toprağa dikimini yaparak yetişmesini sağlıyoruz. Yetişen süs fidanlarını peyzaj ve çevre düzenlemesi yapacak kamu kurumlarından, belediyelerden veya vatandaşlarımızdan gelen talepleri ihtiyaca göre nakillerini sağlıyoruz."