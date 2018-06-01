Seydişehir Belediyesinden mahalle iftarı

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından Kavak Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Belediyenin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları kapsamında Kavak Mahallesi'nde Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın da katılımıyla iftar programı yapıldı.

Tutal, burada yaptığı konuşmada, ramazan iftarlarının akrabaların, kardeşlerin, komşuların, hemşehrilerin bir araya geldiği ve kaynaştığı zamanlar olduğunu söyledi.

Şehir merkezinde yapılan çalışmaları, hizmetleri kırsal mahallelere taşıdıklarını ifade eden Tutal, "Şehir merkezimizdeki çocuklarımız nasıl eğleniyor, gülüyor, oynuyorsa kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımız da aynı şeyi yaşasın istiyoruz. Merkeze park yaptıysak buralara da park yapmaya çalıştık. Bunun için elimizden geldiğince çalışıyor, gayret ediyoruz."

Konuşmanın ardından ramazan eğlenceleri, animasyon gösterileri ve yarışmalarla devam ederken çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.



İftara AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve vatandaşlar katıldı.



