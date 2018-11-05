Seydişehir-Antalya yolunda sonbahar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Antalya yolu üzerindeki İçerikışla mevkisi, sonbahar renkleri ile büyülüyor.
Eski kervan yolundan sonbahar güzelliklerinin fotoğraflarını çekmek için tırmanış gerçekleştiren doğasever ve fotoğrafçı ekip bölgede doyasıya fotoğraf çekti.
Ekip adına konuşan Ali Erdoğan "Sabah erken saatler eski kervan yolundan başlayan etkinliğimizde belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra bölgenin cazibe merkezi kuğulu parkın sonbahar görüntülerini zirveden görüntüledik, aynı zamanda Seydişehir Antalya yolu üzerinde bulunan İçeri kışla bölgesindeki sonbahar görüntüleri harikaydı." dedi.