Seydişehir-Antalya karayolunda trafik yoğunluğu

KONYA (AA) - Konya- Seydişehir- Antalya karayolunda vatandaşların bayram dönüşlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları da uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

Öte yandan karayolunun Seydişehir- Konya yönünde ulaşım normal olarak sağlanırken, Seydişehir- Antalya güzergahında yoğunluk oluşuyor.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her iki güzergah yolunda bayram süresince tedbirler arttırıldı. Yol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.

Trafik ve karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.



