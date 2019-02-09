Sevgililer Günü'nde en çok

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com’un kullanıcılarıyla gerçekleştirdiği Sevgililer Günü araştırmasının sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların yüzde 41’i 14 Şubat’ta sevgili veya eşlerinden sadece “Seni Seviyorum” cümlesini duymayı bekliyor.

E-ticaret platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, n11.com, Türk halkının Sevgililer Günü hediye ve kutlama tercihlerini açıkladı.

n11.com müşterileri içinden bin kişinin katılımıyla gerçekleşen online anket kapsamında farklı yaş gruplarından kadın ve erkeklere Sevgililer Günü hediye beklentileri, bütçeleri ve hem yurt içinde hem de yurt dışında sevgilileri veya eşleriyle gitmeyi tercih edecekleri şehirler soruldu.

Katılımcıların yüzde 41’i eşlerinden veya sevgililerinden bu özel günde sadece "Seni Seviyorum" cümlesini duymayı beklediğini ortaya koyarken, katılımcıların yüzde 17’si romantik bir akşam yemeği istiyor.





- En az beklenenler elektronik ürün ve aksesuarlar, kırmızı gül ve çikolata





Sevgililer Günü’nde en az beklenen hediyeler arasında elektronik ürün ve aksesuarlar, kırmızı gül ve çikolata yer aldı. Katılımcıların yüzde 54’ü sevgililerine veya eşlerine hediye almayı düşündüklerini açıklarken en çok tercih edilen hediyeler takı, saat ve parfümler oldu. n11.com’un gerçekleştirdiği anket sonuçları katılımcıların yüzde 64’ünün Sevgililer Günü için ayırdıkları bütçenin 50 ile 250 TL arasında olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 17’si hediye için ayırdıkları bütçenin 250 ile 500 TL arasında olduğunu belirtirken 500 ile 1000 TL arası bütçe ayıranların oranı yüzde 7 ile sınırlı kaldı.





- Kutlama için tercih yurt dışında Venedik, yurt içinde Kapadokya





Sevgililer Günü’nü hangi şehirde geçirmek istedikleri sorusuna n11.com katılımcılarının en çok verdiği cevap yurt dışında Venedik, yurt içinde ise Nevşehir (Kapadokya) oldu. Katılımcılar Sevgililer Günü’nü kutlamak için Venedik’ten sonra Paris ve Prag’ı tercih ederken yurt içinde kutlamalar için Nevşehir’den sonra en çok oyu İstanbul ve Bolu (Abant) aldı.