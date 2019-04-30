"Sevgi Mağazası" bir ayda bin kişiye yardım dağıttı

NİĞDE (AA) - Niğde Adliyesinde geçen ay hizmete giren "Sevgi Mağazası"ndan bir ayda bin ihtiyaç sahibi yararlandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için bir ay önce hizmete giren "Sevgi Mağazası"nda bin kişiye 3 bin parça giysi, ayakkabı ve oyuncak yardımında bulunuldu.

Niğde Adliyesi ve diğer kamu, kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ve vatandaşlar tarafından kullanmadıkları ihtiyaç fazlası giysi ve oyuncaklar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde toplanıyor.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü bulunan hükümler tarafından yıkanıp, ütülenip, boyama, tamir ve bakım işleri yapıldıktan sonra hazır hale getirilen ürünler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.