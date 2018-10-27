Sevgi Evleri'ndeki çocuklara yemek verildi

KAYSERİ (AA) - Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanlığı, kentteki Sevgi Evleri'nde barınan çocuklar için yemek programı düzenledi.

Bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, Kızılay Haftası nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çocuklarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Uzandaç, "Bugün burada çocuklarımıza hediyelerde vereceğiz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bu etkinliği çeşitli sponsorlarla düzenledik. Yaklaşık 35 çocuk burada. Umarım mutlu vakit geçirirler." dedi.

Kızılay Şubesindeki görevliler yemeğin ardından çocuklarla bir süre oyun oynadı.