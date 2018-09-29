Sevgi evinden kaçan 7 çocuğu mahalle bekçileri buldu

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ/CANKUT TAŞDAN - Cadde ve sokaklarda devriye gezen bekçiler, Ankara'da sevgi evinden kaçan 7 çocuğu, parkta ısınmak için ateş yakarken buldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Saray Sevgi Evlerinde Çocuk eğitmeni olarak görev yapan Nezaket Yaman, Pursaklar Polis Merkezi Amirliğine gelerek, 7 çocuğun kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine, bölgede kayıp çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.

Mahalle bekçileri, kayıp 7 çocuğu, Pursaklar Tebessüm Parkı içerisinde ısınmak için ateş yakarken fark etti.

Parkta üşüyen çocuklar, bekçiler tarafından Pursaklar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emniyette, okula gitmediklerini, Pursaklar'da ismini bilmedikleri bir parkta oturduklarını ve başlarına kötü bir şey gelmediğini anlatan çocuklar, daha sonra sevgi evine teslim edildi.