Sevgi Çiçeği Sanatla Buluşuyor Projesi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçenin sembollerinden olan Sevgi çiçeğinin motif olarak ürünlerde kullanılması için protokol imzalandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık'ın imzaladığı protokol ile yumurta oymacılığı, testicilik, bıçakçılık, bakırcılık gibi ilçeye özgü geleneksel el sanatlarından üretilen ürünlerde yine ilçenin sembollerinden olan Sevgi çiçeğinin motif olarak kullanılması amaçlanıyor.

Protokol ile ayrıca ilçenin geleneksel el sanatları üretiminin arttırılması ve Sevgi çiçeğinin bir marka değer olarak yerli ve yabancı turistlere tanıtılması hedefleniyor.

Ürünlerine Sevgi çiçeği işleyecek ustaların eserleri Atatürk Sahil Parkı'ndaki yürüyüş yolunda yapılacak Sanat Sokağı'nda satışa sunulacak.