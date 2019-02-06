Sevdikleriniz için en teknolojik hediyeler GittiGidiyor’da

İSTANBUL (AA) - Sevgililer Günü’nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için akıllı bileklik ve saatlerden Bluetooth kulaklıklara, fotoğraf makinesinden oyun bilgisayarlarına kadar pek çok teknolojik hediye, GittiGidiyor’da müşterilere sunuluyor. GittiGidiyor, klişe hediyelerin dışına çıkmak isteyenler için hazırladığı kampanyada yüzde 80’e varan oranda indirim fırsatları da sunuyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne az bir zaman kala çiftler de alacakları hediyeleri düşünmeye başladı.

Bu özel günde birbirini hem mutlu etmek hem de şaşırtmak isteyenler ise klişe hediyelerin dışındaki alternatiflere yöneliyor. Teknolojiyi sevenler için pek çok hediye, 50 kategoride 15 milyon ürün çeşidine sahip GittiGidiyor’da kullanıcılarla buluşuyor.



Hayatın akışında teknolojinin sağladığı kolaylıklardan faydalanmak isteyenler için akıllı saat ve bileklikler, kablosuz müzik dinleme keyfine erişmek isteyenler için kablosuz Bluetooth kulaklıklar, en güzel anları şipşak fotoğraflamak isteyenler için mini fotoğraf makineleri, bilgisayar oyunu tutkunları için oyun bilgisayarları, GittiGidiyor’da sevgilisini bu özel günde mutlu etmek isteyenleri bekliyor.

Sevgililer Günü’ne özel teknolojiden giyime, ev tekstilinden aksesuara kadar yüzlerce seçili ürün yüzde 80’e varan indirim fırsatıyla GittiGidiyor’da kullanıcılarla buluşuyor.