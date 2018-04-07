Setur’un ekonomik hafta sonu turları ile Avrupa’da bahar keyfi

İSTANBUL (AA) - Setur, düzenlediği ekonomik turlar ile bahar aylarında hafta sonunu Avrupa’nın başkentlerinde geçirme imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ve eylül aylarında Avrupa’nın 3 başkenti Belgrad, Viyana ve Paris’e farklı tarihlerde 299 avrodan başlayan fiyatlarla turlar düzenleyen Setur, her bütçeye hitap ediyor.

Setur ile Belgrad, Viyana ve Paris’i avantajlı fiyata gezme olanağı yakalayan misafirler, Avrupa’nın bu en çok tercih edilen başkentlerini Türkçe rehber eşliğinde 3 gün boyunca gezme olanağı buluyor. Otel-rehber ve tarifeli uçak standardından ödün vermeden, seyahat sigortası dahil olarak sunulan bu turlar ile Avrupa'yı yakından tanıma fırsatı bulunabiliyor.

Paris turunun ilk günü, İstanbul’dan yapılacak uçuşun ardından yarım günlük panoramik şehir turu ile başlıyor. Rivoli Caddesi, Vendome Meydanı, Notre Dame Kilisesi, Quartier LatinSemti, Saint Germain Semti, Eiffel Kulesi, Zafer Anıtı, Opera binası, Louvre Müzesi, Pantheon, Orsay Müzesi, Concorde Meydanı, Champs Elysees, Trocadero Meydanı şehir turunda görülecek yerler arasında bulunuyor.

İkinci gün sabah kahvaltısın ardından, misafirlere Paris’i gezmeleri ve alışveriş için serbest zaman tanınıyor. İsteyen misafirler ekstra düzenlenecek Eyfel Kulesi & Seine Nehri & Ressamlar Tepesi Turu ve akşam düzenlenecek Lido Show turuna da katılabiliyor. Saat 22.30’da otelden hareketle başlayan bu gece turunda, Paris’in şiirlere ve şarkılara konu olmuş önemli cadde ve meydanlarının ışıklandırılmış halini görmek mümkün oluyor. Opera Binası, Vendome Meydanı, Concorde Meydanı, Eiffel manzaralı Trocadero Meydanı ve son olarak, dünyanın en şık caddesi Champs Elysees dolaşılacak. Gece turu, dünyanın en ünlü kabarelerinden biri olan Lido'nun muhteşem şovunu izleme fırsatı sunuyor.

Alp Dağları arasında yer alan Avusturya’nın başkenti Viyana’nın, sanat ve mimari eserlerini görmenin yanı sıra dünyaca ünlü şnitzelini tatma fırsatı da sunan gezi, İstanbul’dan yaklaşık 2 saatlik bir uçuşla başlıyor. İlk gün uçuşun ardından yapılacak rehber eşliğindeki tur, şehrin en önemli mimari eserlerini görme olanağı sunuyor.

Şehrin merkezindeki otelde yapılacak gecelemenin ardından ikinci gün kahvaltı sonrası serbest zamanda misafirler, kenti kendi istedikleri gibi gezme fırsatı buluyor. İsteyen misafirler Mayerling-Seegrotte Ekstra Turu’na katılabiliyor. İkinci günün akşamı arzu eden misafirler ise ekstra Grinzing turu ile otantik bir tavernada pane edilmiş enfes şnitzelleri tatma, akordeon ve keman eşliğinde Viyana şarkılarını dinleme imkanı buluyor.

İstanbul’dan yaklaşık bir saatlik uçak yolculuğu ile Belgrad’a ulaştıktan sonra seyahatin ilk gününde rehber eşliğinde Belgrad turu yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın fethettiği ve Beyaz şehir anlamına gelen Belgrad’ın panoramik turu, Osmanlı eseri Kalemegdan (Kale Meydanı), Mora Fatihi Damat Ali Paşa Türbesi, Mehmet Paşa (Sokullu Mehmet Paşa) Çeşmesi ve şehrin diğer önemli eserlerini görme fırsatı veriyor. Otele dönüş ve dinlenme zamanının ardından dileyen misafirler yerel restoranda ekstra gerçekleştirilecek Sırp müziği eşliğinde akşam yemeğine katılabiliyor.

Belgrad turunun ikinci gününde kahvaltının ardından tam gün serbest zaman sunuluyor. Bu zamanda isteyenler ekstra Novi Sad-Sremski Karlovci turunu deneyimleyebiliyor. Üçüncü gün kahvaltının ardından yine dileyen misafirler Tito’nun mezarını ve Zemun’u ziyaret edebiliyor ayrıca tekne turuna da katılabiliyor.