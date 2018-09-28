SeturSelect'ten Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Mısır tarihine yolculuk

İSTANBUL (AA) - Setur’un kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect ile duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın iş birliği, 15 ila 24 Kasım 2018'de düzenlenecek Mısır turu ile devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur’un 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, deneyimli rehberlerinin yanında ünlü isimlerin de anlatımlarıyla renklendirdiği özel kültür turlarına bir yenisini daha ekliyor.

Türkiye’de tarih denince akla ilk gelen isim olan duayen tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile beraber düzenlenen bu ayrıcalıklı turun ilk gününde İskenderiye’de Kayıtbay Kalesi, Anfushi Osmanlı Mahallesi, Greko-Roma Müzesi, Kom al Dikka Roma Tiyatrosu, Pompey Sütunu, Saad Zaghloul ve Tahrir Meydanları, Yeni İskenderiye Kütüphanesi ve İskenderiye Türk Şehitliği ziyaret edilecek.

Tur, İskenderiye’den 65 kilometre uzaklıktaki Rashid’de bulunan Osmanlı Evleri, Amasyalı Evi, Ramazan Evi, Azzouz Hamamı’nı gezdikten sonra Kahire ile devam edecek.

Kahire Manial Sarayı’na yapılacak ziyareti takiben Giza Piramitleri ve Sfenks, Kahire Mısır Ulusal Müzesi, Gayer Anderson Müzesi ve Ibn Tulun Camii’ni gezecek olan misafirler, diğer günlerde de Kahire’yi keşfetmeyi sürdürecek. Mehmet Ali Paşa Camii, Süleyman Paşa Camii, Sultan Hassan ve Rıfai Camii’leri, Han El Halili Çarşısı, Abd-el Kethüda Sebil Küttabı, Wikala Al Ghouri Kervansarayı turun devamında görülecek yerler arasında bulunuyor.

Turun ilerleyen günlerinde ziyaret edilecek tapınaklar arasında Abu Simbel, Kom Ombo, Edfu, Karnak yer alırken tur, Krallar Vadisi gezisi ile sona erecek. Seyahat boyunca tur rehberliğini 20 yılı aşkın turizm rehberliği tecrübesiyle Serhan Güngör üstlenecek. SeturSelect’in, 4-7 Ekim 2018'de gerçekleştireceği Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Lübnan Turu’nun kontenjanları, yoğun talep nedeniyle haftalar öncesinde tükenmişti.

15-24 Kasım 2018'de düzenlenecek Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Mısır Tarihine Yolculuk Turu ile ilgili bilgi için "www.seturselect.com" ziyaret edilebiliyor.