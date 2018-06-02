Setur'dan toplumsal cinsiyet eşitliği söyleşileri

İSTANBUL (AA) - Setur, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği temalı söyleşilerine bu yıl da Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest kapsamında devam etti.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Holding’in üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturduğu, Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest’in bahar etabında gerçekleştirilen söyleşiler üniversiteli gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Topluma fayda sağlayacak projelere verdiği destekle hem gençlerin hem de toplumun gelişimine yönelik çalışmalara imza atan Setur, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği temalı söyleşilerine bu yıl da Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest kapsamında devam etti.

13 yıldır aralıksız devam eden Koç Spor Fest’in bahar etabında ve Koç Holding’in “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi doğrultusunda hayata geçirilen söyleşiler, Ankara ODTÜ ve Adana Çukurova Üniversite’nde "#eşitlikkazansın" mottosuyla gerçekleştirildi.

ODTÜ’de Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu ve Ümmiye Koçak, Çukurova Üniversite’nde ise Şebnem Bozoklu, Furkan Palalı ve Dilek Çelebi’nin konuşmacı olarak katıldığı ve gençlerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen söyleşilerin moderatörlüğünü Metin Uca gerçekleştirdi. Dilek Çelebi’nin eşitlik çıkış noktasıyla doğaçlama tiyatro sporu performansı öğrenciler ile interaktif ve eğlenceli anlar yaşanmasını sağladı.

"İş hayatında eşitlik" ve "Medya ve iletişimde toplumsal cinsiyet eşitliği" başlıkları ile düzenlenen söyleşilere gençlerin ilgisi yoğun oldu. Toplamda 600’e yakın öğrencinin takip ettiği söyleşiler, geçen yıl Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenmişti.

Sahalara taşıdığı fair-play ve dayanışma ruhu ile rotasındaki 7 şehre olimpiyat havası getiren Koç Spor Fest’in bahar etabı boyunca ise 26 bin sporcu 57 branşta mücadele etti.