Setur Select ile 10 günlük Hindistan turu

İSTANBUL (AA) - Setur'un kişiye özel seyahat deneyimi sunmak üzere oluşturduğu SeturSelect, 19-29 Ocak'ta 10 günlük Hindistan turu düzenliyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, SeturSelect, misafirlerinin hayallerindeki tatili yaşamalarına olanak veren özel rotalarına bir yenisini daha ekledi.

Türkçe rehberlik hizmeti de içeren Hindistan seyahati, 19 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'ndan 7 saatlik Türk Hava Yolları uçuşuyla Himalayalar'ın eteğindeki Katmandu'dan başlıyor. Turun ikinci ve üçüncü günü, Katmandu ve çevresinin tarihi ve turistik merkezlerine ayrılıyor.

Hindu ve Budist tapınaklarının süslediği gizemli Katmandu Vadisi, merkezde yer alan Hanuman Dhoka Durbar ve çevresindeki önemli tapınaklar, meydanlar, saraylar, Katmandu vadisinde Kumari'nin evi, önemli Budist haç duraklarından Swayambhunath stupası, bölgenin en önemli Hindu tapınağı olan Pashupatinath ve Katmandu vadisinin diğer önemli şehri olan Bhadgon iki gün içinde ziyaret edilecek yerler arasında yer alıyor.



Turun dördüncü günü, yerel havayolları ile Delhi'ye yapılacak 1,5 saatlik bir yolculukla başlıyor. Delhi'den özel otobüs ile bir sonraki durak olan Jaipur'a geçiliyor. Pembe şehir olarak bilinen Jaipur’da geçirilecek turun altıncı gününde misafirler, yakındaki Amber Fort kalesine fillerle çıkacak, Sheesh Mahal, Jai Mahal gibi diğer önemli noktaları ziyaret etme ve şehir turu yapma fırsatı bulacaklar. Ayrıca, City Palace, Jantar Mantar Gözlemevi, Hawa Mahal veya Rüzgarlar Sarayı da görülecek yerler arasında.





- Ganj Nehri'nde tur





Turun altıncı günü, Jaipur’dan Agra'ya hareketle başlıyor. Yaklaşık 6 saatlik bu yolculuk sırasında yol üzerinde Fatehpur Sikri şehri ziyaret edilecek. Ertesi gün Agra ve çevresini dolaşma olanağı bulacak misafirler bu gezi sırasında 1630 yılında Moğol İmparatoru Şah Cihan tarafından 40 yaşında 14. çocuğunu doğururken ölen eşi Mümtaz Begüm için yaptırdığı Tac Mahal'i ve ardından da Agra Kalesini keşfetme fırsatı bulacaklar.



SeturSelect’in 10 günlük Hindistan turunun sekizinci günü Delhi üzerinden Varanasi’ye yapılacak yolculukla başlıyor. Varanasi şehir turunun ardından ve Bharat Tapınağı ziyaret ediliyor. Otele yerleştikten sonra akşam ayini "Aarti" için nehir kıyısına hareket edilecek. Ertesi günün programında ise erken saatlerde Ganj Nehrinde büyük kayıklarla yapılacak gezi yer alıyor.

Bu gezi sırasında nehirde yıkanan, çamaşırlarını yıkayan, yoga yapan ve güneşin doğuşunu Ganj'a girerek ve dualar ederek karşılayan Hinduların yaşamını izlemek mümkün... Aynı gün öğleden sonra Shiva'nın şehri olan Varanasi’den Delhi’ye yapılacak uçuş ve serbest zamanın ardından, bütün tur boyunca olduğu gibi akşam yemeği otelde yenilecek.

Hindistan turunun son günü Delhi'ye ayrılırken, gün boyunca sürecek Delhi şehir turu sırasında Eski ve Yeni Delhi'nin önemli mekanları, Hindistan'ın en büyük camisi Jama Masjid, Mahatma Gandi'nin naaşının yakıldığı Raj Ghat, Parlemento Binası, Cumhurbaşkanlığı Binası, Hindistan Kapısı (India Gate), Qutub Minar ve külliyesi bulunuyor. Hindistan turu on birinci gün çok erken saatlerde yapılacak Delhi-İstanbul uçuşu ile sona eriyor.