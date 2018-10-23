Setur Marinaları, fiyat tarifelerinde TL’ye geçti

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinaları, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası tüm hizmetlerindeki fiyat tarifelerinde Türk lirasına (TL) geçme kararı aldı.

Setur Marinaları'ndan yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında tüm hizmetlerindeki fiyat tarifelerinde 12 Eylül itibarıyla TL'ye geçti.

Setur Marinaları, yıllık sözleşmeli tekne sahiplerine pek çok hizmet ve sürdürdüğü kampanyalar çerçevesinde eşsiz fırsatlar sunmaya artık TL ile devam ediyor.

Herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapıldığında diğer Setur Marinaları’nda 30’ar gün ücretsiz konaklama hakkı ve sonraki 60 güne kadar konaklamalarda ise yüzde 50 indirim imkanı sunuluyor.

Setur Marinaları, zincir kampanya kapsamında yüzde 50 indirimli konaklayan teknelere yıllık bağlama sözleşmelerini yenilemeleri durumunda 30 güne kadar ücretsiz ilave süre kazanma imkanı veriyor.

Yol yardımı kampanyası, bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan teknenin seyir halinde iken, diğer bir Setur Marinası’nda karaya çıkma ihtiyacı oluşması durumunda, denizde ve karada ücretsiz konaklama ile birlikte lift hizmetinden yüzde 50 indirimli yararlanma imkanı sunuyor.

Sadakat kampanyası, yıllık bağlama sözleşmelerinde yatçıların kıdem yıllarına göre indirim imkanı veriyor.

Birlikte geçirilen her yıl için yüzde 2 olarak belirlenen indirim oranı, 10 yıl üzerindeki kıdeme sahip tekne sahiplerine yüzde 25'e varan indirim imkanı sunuyor.

Ortak lift kampanyası, bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan ve belirli sebeplerle o marinada karaya alınamayan teknelere, başka bir Setur Marinası’nda ücretsiz karada konaklama ve çekme&atma hizmeti fırsatı veriliyor.

Satılık tekneler için en konforlu marina olan Setur Marinaları, yıllık sözleşmesi olan ve teknesini satışa çıkaran yatçılara sözleşme süresi içerisinde 2 kez ücretsiz çekme&atma, satış sonrasında ise kalan sözleşme süresini diğer bir Setur Marinası’na devretme hakkı ve 30 güne kadar yüzde 50 indirimli konaklama imkanı sunuyor.

"Sözleşmeni dizayn et" kampanyası, yatçılara, kişiye özel takvimle, dilediği 2 veya 3 Setur Marinası’nda avantajlı fiyatlarla yıllık sözleşme imkanı veriyor. Setur Marinaları, yeni sıfır tekne alan yatçıların, yıllık bağlama sözleşmelerine yüzde 10 indirimle birlikte ilk çekme-atma ve 1 ay karapark hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sağlıyor.

Tekne sahiplerine 15 güne kadar Setur Marinaları’nda kaldıkları günleri, yıllık sözleşmeye çevirme fırsatı veriliyor. Ayrıca, günlük sözleşmelere ödenen bedeller, yıllık sözleşmeden düşülüyor.

Setur Marinaları’nda yıllık sözleşmesi olan yatçılar, teknesi Setur Marinaları dışında konaklayan arkadaşlarını, herhangi bir Setur Marinası’nda yıllık sözleşme yapmaya davet ettiğinde, kendisi ve referans olduğu arkadaşı bir ay ücretsiz ilave süre kazanıyor.