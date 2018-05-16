SESOB yönetiminden TESK'e ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yönetim kurulu üyeleriyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti.

SESOB'tan yapılan açıklamaya göre, yapılan genel kurulda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Beşir Köksal, yönetimiyle TESK Genel Başkanı Palandöken'e ziyarette bulundu.

SESOB yönetimini kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf teşkilatına hizmet eden teşkilat mensuplarımız genel kurullarını yapıyor. Sivas birliğimiz de genel kurulunu yaptıktan sonra bizleri ziyaret etmiştir. Birlik başkanımız Beşir Köksal ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bu dönem de TESK’in Denetim Kurulu Başkanı olarak birlikte hizmet veriyoruz. SESOB yönetimine teşekkür ediyor, genel kurullarının hayırlı olmasını diliyorum."