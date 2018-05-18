SESOB ilk toplantısını yaptı

SİVAS (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, esnaf teşkilatına yakışır güzel bir genel kurul gerçekleştirdiklerini belirtti.

Esnaf teşkilatının büyük bir camia olduğunu vurgulayan Köksal, "İlk toplantımızı gerçekleştirerek görev dağılımını yaptık. Yönetim kurulu olarak bu toplantılarımız devam edecektir. Yapacağımız toplantılarda esnaf teşkilatımıza yapılacak olan çalışmalar ve öneriler hakkında fikir alışverişinde bulunacağız. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada esnafımızın yerel ve yasal sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Köksal, genel kurulun esnaf teşkilatına yakışır bir şekilde yapılması için gayret gösteren, destek veren ve vermeyen oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarına teşekkür etti.

Toplantıya başkan vekili Ali Kılıç, yönetim kurulu üyeleri Ömer Şeker, Hakan Demirgil, Raif Aydın, Ahmet Yıldız ve Şaban Yalman katıldı.





