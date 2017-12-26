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SESOB Başkanı Köksal'ın Divriği ziyareti

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Divriği ilçesinde, Esnaf ve Şoförler Odasını ziyaret etti. SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Köksal, Divriği ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası...

26 Aralık 2017 Salı 15:30
SESOB Başkanı Köksal'ın Divriği ziyareti
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SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Divriği ilçesinde, Esnaf ve Şoförler Odasını ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Köksal, Divriği ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Gürel, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Tekin Kök, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kamil Pancaroğlunu ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Oda başkanlarının karşılaştıkları sorunları yerinde tespit etmek ve çözümü için gerekli girişimlerde bulunmak için bu tür ziyaretlere önem verdiklerini aktaran Köksal, "Oda başkanlarımız sorunlarını ziyaretimize gelerek veya telefon açarak bize bilgi veriyorlar. Bizlerde odalarımızı ziyaret ederek yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geliyoruz. Bizler esnaflarımızı ve teşkilat mensuplarımızı seviyoruz. İlçe ziyaretimizde bizlere her konuda yardımcı olan, destek veren oda başkanlarımıza ve kooperatif başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Divriği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Gürel ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Tekin Kök de her zaman esnaf teşkilatının yanında yer alan sorunlarını dinleyen, her konuda destek olan Köksal'a teşekkür etti.

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DivriğiSESOB Başkanı Beşir Köksal
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