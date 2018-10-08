SESOB Başkanı Köksal'dan odalara ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde, esnaf odalarını ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçim sonrasında güven tazeleyen Köksal, teşekkür ziyaretlerine başladı.

İlk ziyaretini Gemerek ve Şarkışla ilçesine gerçekleştiren Köksal, Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Oğuz Gemereklioğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sercan Dinçsoy , Şarkışla Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Alaattin Tinni, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Himmetoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Köksal, şunları kaydetti:

"Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin genel kurulunu teşkilatımıza yakışır bir şekilde tamamladık. Üst kuruluşumuz olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuzun da genel kurulunu yaptık. Şimdi ise oda başkanlarımızı ve yönetimde görev alan arkadaşlarımızı ziyaret edip, hem odalarımızın sorunlarını dinliyoruz hem de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bizleri bu göreve layık gören merkez ve ilçelerdeki oda başkan ve yöneticilerine ve esnafımıza teşekkür ediyorum."

