SESOB Başkanı Köksal'dan

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Sivas Vali Yardımcılığı görevine yeni başlayan Mehmet Polat ve ÇEDAŞ Genel Müdürlüğüne atanan Niyazi Kıvılcım’ı ziyaret etti.

İlk olarak Vali Yardımcısı Mehmet Polat'ı ziyaret eden SESOB Başkanı Köksal, daha sonra ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Köksal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bütün kurumlar ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Mehmet Polat ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ise Köksal’a teşekkür etti.

