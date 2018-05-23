SESOB Başkanı Köksal'dan Başkan Aydın'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.

SESOB Başkanı Köksal, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Aydın'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Genel kurulun ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretler yaptıklarını belirten Köksal, "Esnaf teşkilatının yerel ve yasal sorunları var. Bu sorunların çözümü için de gayret gösteriyoruz. Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız ve STK’larla birlikte Sivas’ın ortak sorunlarının çözümü için birlikte çalışıyoruz. Esnafımızın Belediye ile olan sorunlarının çözümünde her zaman bizlere yardımcı oluyorsunuz. Hassasiyetinizden dolayı şahsınızda başkan yardımcılarına ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, ise şunları kaydetti:

"SESOB Başkanı Beşir Köksal ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Başkanımız yıllardır esnaf teşkilatının başında, sorunların çözümünde birlikte çalışmalar yaptık. Bu güne kadar hiç bir sorun yaşamadık. Bundan sonra da yaşamayız. Bu şehrin gelişmesi ve kalkınması için esnaf ve sanatkar çok önemlidir. Esnaf iyi olursa şehir de iyi olur. Bu şehir büyüyecekse, gelişecekse özel sektör ile olur. Hangi sektörde olursa olsun, yükselişe geçenleri, aşağı çekmeyelim ve destekleyelim."



