banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

SESOB Başkanı Köksal:

-"Hükümetimiz, yapılandırma ve desteklerle esnafa katkı sağlıyor"

02 Ocak 2018 Salı 16:56
SESOB Başkanı Köksal:
banner230

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, hükümetin yapılandırma ve desteklerle esnafa katkı sağladığını bildirdi.

Köksal, yaptığı açıklamada, 2018 yılının Türkiye'ye ve tüm dünyaya barış, kardeşlik, mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunarak, esnaf ve sanatkarlar açısından 2017 yılını değerlendirdi.

Esnaf ve sanatkarların zor bir süreç yaşadığını, hükümetin yapılandırma ve desteklerle esnafa katkı sağladığını vurgulayan Köksal, "Esnafa kredi limiti 150 bin liradan, 200 bin liraya çıktı. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında faaliyet gösteren, esnaf vergi muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkarların 2017 yılında kullanılan kredilerden yüzde yüz faiz oranı desteği sağlandı. Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alındı. Kalfalara iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılandı." ifadesini kullandı.

Yapılandırma ve desteklerin, esnafı bir nebze olsa rahatlattığına işaret eden Köksal, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanlığının yeni nesil yazar kasaların değişimi ile ilgili düzenleme yapılarak cirosu 150 bin liranın altında bulunan ve 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacağı duyurulan için yeni nesil yazar kasa kullanımı ertelendi. 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nda değişiklik yapılarak ödenecek borçların taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4’er ay uzatıldı. KOBİ'lere 50 bin lira üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB sıfır faizli işletme kredi faiz desteği sağlandı."

Köksal, esnaf ve sanatkarlara sağlanan yapılandırma ve desteklerin, bu yıl da devam etmesi temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
SESOBSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim