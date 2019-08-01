SESOB Başkanı Köksal, Başsavcı Uğurlu'yu ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.



Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Uğurlu’yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Köksal, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak kamu kurum ve kuruluşlarımız ile her zaman uyumlu çalışmalar yapıyoruz. Sivas’ın gelişmesi ve kalkınması için yapılacak çalışmalarda yer alıyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak Cumhuriyet Başsavcımız ile de her zaman uyumlu çalışmalarımız devam edecektir." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi kent olan Sivas’ta görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önceleri de Sivas ziyaretlerim olmuştu. Ziyaretlerimde merkezi yerleri ve tarihi mekanların bir bölümünü gezmiştim. Güzel ve tarih kokan sultan şehre layıkıyla hizmet ederiz. Görev sürem boyunca kamu kurum ve kuruluşları, STK temsilcileri ile işbirliği içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.