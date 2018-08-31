SESOB Başkanı Köksal bakırcıları ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, kentte faaliyet gösteren bakırcı esnafını ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, esnaflardan İbrahim Ödül'ü ziyaret eden Köksal, Sivas'ta bir dönem en gözde mesleklerden olan bakırcılık ve kalaycılığın, teknolojiye yenik düştüğünü belirtti.

Bakırdan yapılan mutfak eşyalarına olan talebin azalması ve meslekte çırak yetişmemesi nedeniyle kalaycılık mesleğinin yok olduğunu aktaran Köksal, "Bir zamanların en gözde mesleklerinden olan bakırcılık ve kalaycılık mesleği de yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bakırdan yapılan eşyaların kullanım alanlarının önceden daha fazla olması insanları bakır kullanmaya yöneltiyordu. Şimdilerde ise bakırdan yapılan eşyaların tercih edilmemesi ve meslekte çırak yetişmemesi nedeniyle bu mesleğin yok olmasına neden oluyor. Sivas'ta şu anda iki ustamız bu mesleği yaşatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ustaların çırak bulamadığına değinen Köksal, "Yaşlı olmaları ve imkansızlıklara rağmen bakırcı ve kalaycı olarak mesleğini devam ettiren ustalarımız da zor durumdadır. Artık bakırlardan kap yapamıyorlar, sadece eski kapları kalay yaparak mesleğini sürdürüyorlar. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin gelecek nesillere aktarılması için mutlaka çırak yetiştirilmesi ve el sanatları çarşısı açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf Ödül de ilkokul yıllarında babasının yanında başladığı mesleğini kendi imkanlarıyla yaşatmaya çalıştığını ve şartların zorlaştığını belirterek, bu tür mesleklerin yaşatılması için destek istedi.





