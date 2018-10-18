Servis beklerken kitap okuyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde taşımalı eğitim sisteminden yararlanan ilkokul öğrencileri, servis bekledikleri bir saatlik süreyi "Z kütüphane"de kitap okuyarak değerlendiriyor.

Sarıcakaya ilçesine, kırsal bölgelerden gelen Fatih İlkokulu öğrencileri, 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projelendirilen ve içinde 3 bin çocuk kitabı bulunan Z kütüphanede okul servisinin gelmesini kitap okuyarak bekliyor.

Okul müdürü Süleyman Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda taşımalı eğitim gören 120 öğrencinin zenginleştirilmiş kütüphaneden faydalandığını söyledi.

Bilen, Milli Eğitim Bakanlığınca kitap okuma alışkanlığının artması için gerçekleştirilen proje sayesinde öğrencilerindeki okuma azminin arttığını dile getirerek, "Kütüphanemiz 2015 yılında kuruldu. İçinde 3 bin kitap barındırıyor. Taşımalı eğitim gören öğrencilerimizin eve dönüş saatleri servislere uymadığı için bir saat gibi boş zaman oluşuyor. Çocuklarımız da bu boş zamanı kitap okuyarak geçiriyor." diye konuştu.

- "Çocukların 3 bin arkadaşı var"

Sınıf öğretmeni ve kütüphane sorumlusu Pınar İnce ise kütüphanede huzurlu olan çocukların kitaplara olan ilgilerinin arttığını belirtti.

İnce, "Boş kalan bir saati farklı şekilde de değerlendirebilirlerdi. Çocukların kitaplarla arkadaşlık kurmasını daha çok önemsiyoruz. Burada 3 bin arkadaş var." ifadesini kullandı.

2. sınıf öğrencisi Elif Çakıcı da kütüphaneyi çok sevdiğini belirterek, "Şimdiye kadar 20 kitap okudum. En son 'Yalancı Maymun'u okudum. Bu kitaptan yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu öğrendim." dedi.