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Servis araçlarının eylemi trafiği aksattı

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu'nun aldığı, 500 adet "C" plaka satışı kararını protesto eden servis işletmecileri, yol kapatma eylemi yaptı -Trafiğin aksaması ve bazı vatandaşların mağduriyet yaşaması üzerine eylemcilere müdahale eden polis ekipleri, trafik akışını sağladı

01 Mart 2018 Perşembe 13:32
Servis araçlarının eylemi trafiği aksattı
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu'nun aldığı, 500 adet "C" plaka satışını protesto eden servis işletmecileri, yol kapatma eylem yaptı. Hastanelerin bulunduğu güzergahtaki eylem nedeniyle, bazı vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'na (ASİO) bağlı şoförler, 500 adet "C" plaka satışı kararını protesto etmek için araçlarıyla konvoy oluşturarak, Hipodrom Caddesini trafiğe kapattı.

Eylem nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşanan yolda, uzun araç kuyrukları meydana geldi. Olay yerine sevk edilen trafik polisi ekipleri, yolu kontrollü olarak açmak için şoförlere uyarılarda bulundu. Şoförlerin uyarıları dikkate almayınca, çevik kuvvet ekipleri, eylemcilere müdahale etti.

Ekipler, ASİO Başkanı Halil İbrahim Seyfi ve üç kişiyi, olay yerinden uzaklaştırmak için polis aracına aldı. Seyfi ve beraberindekilerin, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hastane güzergahında gerçekleştirilen eylem nedeniyle, hastaneye gidecek vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Polis ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle, trafik akışı normale döndü.

Daha sonra İskitler pazar yerinde toplanan ASİO üyeleri, yetkililerin konuyu çözüme kavuşturmak için söz verdiğini belirterek, olaysız şekilde dağıldı.

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