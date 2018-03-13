Servis aracı sahiplerine uyarı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "S" plakalı servis aracı sahiplerinin 2018 yılı çalışma ruhsatı ve servis aracı özel izin belgesi düzenlenmesiyle ilgili işlemlerin 31 Mart'a kadar tamamlanması gerektiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir genelinde tahdit kapsamında bulunan "S" plakalı servis araçları ile ilçelere tahsisli "S" plakalı servis araçları ve özmal servis araçlarının Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği gereğince en geç 31 Mart 2018 tarihine kadar "Çalışma Ruhsatı" ve "Servis Aracı" özel izin belgelerini almaları gerektiği ifade edildi.

Belgeleri almayanlar hakkında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yasal işlemlerin yapılacağı aktarıldı.

Gerekli belgeleri almayan araç sahiplerine 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arası yüzde 50, 1 Mayıs-31 Aralık tarihleri arasında yüzde 100 cezai işlem uygulanacağını kaydedildi.