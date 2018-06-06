Sertifikalarını Kaymakam Yıldız’dan aldılar

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da teknolojik üretim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen Kızılcahamam Kodluyor Projesi kapsamında eğitim alan öğretmenler sertifikalarını, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız'dan aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik düzenlenen kodlama eğitim programı sona erdi.
Kızılcahamam Kodluyor Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikaları Kaymakam Yıldız tarafından verildi.
Sertifika dağıtım töreninde, okularında öğretmenlerince kodlama eğitimi verilen öğrenciler tarafından hazırlanan bilgisayar oyununun tanıtımı da yapıldı.