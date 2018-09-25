"Şereflikoçhisar'ı turizme kazandıracağız"

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, "Hedefimiz Şereflikoçhisar'ı turizme kazandırmak." dedi.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuz Gölü kenarında yapımına başlanılan rekreasyon alanı projesi ile ilgili bilgi verdi.

İhale şartnamesine göre kasım ayı sonunda teslim edilmesi gereken tesisin ise yapımının tamamlanmasına çalışıldığını dile getiren Polat, belediyeye ait arazide yapımı süren tesisin tamamlanması ile turizme önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Polat, E-90 karayolunu kullanan yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ilçede ağırlanması bakımından tesisin büyük önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Şereflikoçhisar'ı turizme kazandırmak. Günlük 7-8 tur otobüsünü ilçemize kazandırmak en büyük kazanımımız olacak. Tesisin faaliyete geçmesinin ardından Aksaray, Ankara, Kulu gibi yakın yerleşim yerlerine ücretsiz servis düzenlenerek ilçenin ve Tuz Gölü'nün tanıtımına katkı sağlanacak. 2 katlı inşa edilen tesisin ilk katında tuz ve çamur terapi odası, mescit, tuvaletler ve mutfak kısmı yer alacak. Üst katta kafeterya, lokanta ve satış reyonları bulunacak. Tesisin giriş kısmında yöresel ürünlerin satıldığı ahşap büfelerden oluşan bir pazar yeri, otopark, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar olacak. Tesisin çevresindeki yaklaşık 25 dönüm araziye meyve ağaçları dikeceğiz. Şereflikoçhisar'ın turizmden pay alabilmesi için bu tesis ilk adım olacak."

Polat, tesisin faaliyete geçmesinin ardından Tuz Gölü'nü gezmek ve tesis imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için belediye tarafından ücretsiz servis imkanı sunulacak.