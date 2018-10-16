Şereflikoçhisar'da Sulama Birliği toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Sulama Birliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Devlet Şu İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Ziraat Mühendisi ve Sulama Birliği Başkanı Atilla Tekbudak, kaykamamlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Peçenek Barajı'ndan tarım arazileri için temin edilen tarımsal su kullanımı konusunda israfa ve proje dışı hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceklerini ifade etti.

Peçenek Barajı'nın 56 milyon metreküplük su kapasitesinin yüzde 50'sinin tarımsal sulama için kullanıldığını aktaran Tekbudak, ''İlçede göreve başlayalı 4 ay oldu, burada yaptığımız incelemelerde hidrat yapısına müdahalelerin olduğunu, sulama şebekesi içerisinde bulunan bazı tarım arazilerine su verilmediğini gördük. 2019 yılında bu durumlara asla taviz verilmeyecek. Peçenek Barajı'ndan temin edilen su ile bin 410 hektar tarımsal alan sulanıyor ve planlama buna göre yapılıyor." dedi.

Tekbudak, yeni sulama döneminde su tüketim ücretlerine zam yapılmayacağını dile getirdi.

Toplantı, çiftçilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.