Şereflikoçhisar'da OSB değerlendirme toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Sedat Yıldırım başkanlığında Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Sercan Bulak çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantısında, OSB faaliyetleri ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek yöneticileri ile yatırımcıların katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Yıldırım, Türkiye'de yaklaşık 350 OSB olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Ankara'da şu anda 13 organize sanayi bölgesi var, 7'si bizim gibi yapım aşamasında. Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi, 2001 yılında kurulmuş ve bugünlere kadar gelinmiş, 2018 yılı sonunda ihale aşamasına gelinecek diye söz vermiştik, bugün itibariyle belli bir noktaya getirdik." dedi.

OSB'nin cüzi de olsa bir arsa bedeli bulunduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Arsa bedellerini ciddi anlamda aşağıya çektik. Organize sanayi bölgesinde yapılan harcamaların tamamı metrekareye bölünerek arsa metrekare fiyatı bulunuyor, emsallerine baktığımız zaman Ankara örneklerinde metrekare fiyatları 40 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar bu ekonomik şartlarda yatırımcılara çok cazip gelmeyebilir, biz bunları düşünerek bu maliyetleri nasıl minimize edebiliriz, onun yollarını aradık. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Gaz, Türk Telekom gibi kuruluşlarla görüşerek bu maliyetleri aşağıya çektik. Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arsalar 25-30 liraya alınabilecek."

2019 sonu 2020 ortasına kadar Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesinin tam anlamıyla faaliyete geçeceğini ifade eden Yıldırım, yatırımcıların ön taleplerini almaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.