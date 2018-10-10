Şereflikoçhisar'da okul servisleri denetleniyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde okul servisleri denetleniyor, denetimler ilçe genelinde 15 gün devam edecek.

İlçede Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı işbirliği ile okul servislerinin denetimleri gerçekleştiriliyor.

Şereflikoçhisar'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenciler için emniyet kemerinden servislerin temizliğine kadar birçok kritere bakılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenle okula gidip gelmelerini sağlayabilmek için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

