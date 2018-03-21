Şereflikoçhisar'da nevruz kutlandı

ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar ilçesinde nevruz etkinliklerle kutlandı.

Şereflikoçhisar'da nevruz dolayısıyla Şehit Orhan Durukan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kutlama programı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen programda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Harman, tarihi süreç içinde nevruzun Türk dünyası içinde milli ve ortak bir bayram olarak kutlandığını belirterek, "En eski Türk bayramı olan nevruz, Türkler aracılığı ile Avrasya'ya yayılmıştır. Tarihi kaynaklara dayanılarak ilk Türk devleti olan Hun'ların 21 Mart’ta kırlara çıkıp, yemekler pişirip, şenlikler yaptıklarını biliyoruz." dedi.

Nevruzun, Türk insanını birbirine kenetleyen, bağlayan, Ergenekon'dan demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarıyla yanan bir ateş olduğunu dile getiren Harman, "Bu ateş hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de binlerce gönlü tutuşturarak ortak kültür ile binlerce ruhu ısıtacaktır." dedi.

Programda konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan tarafından nevruz ateşi yakıldı ve katılımcılar ateşin üzerinden atladı.

Kutlamalarda örs üzerinde demir dövüldü ve öğrenciler arasında yarışmalar düzenlendi.