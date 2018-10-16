Şereflikoçhisar'da Erasmus Projesi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi'nden 16 öğrenci ve 10 öğretmen, ''Erasmus+ projesi''ne katılacak.

Şereflikoçhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi ve Avrupa Birliği Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ projesi okullararası değişim ortaklıkları faaliyeti kapsamında Romanya koordinatörlüğünde projenin başladığını ifade ederek, "Bulgaristan, Letonya, Polonya ve ülkemizin yer aldığı kültürlerarası adlı Almanca dil temeli olan proje, 25 bin avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır.'' dedi.

Projenin 22 ay süreceğini aktaran Atılgan, "Belirtilen tarihler arasında Romanya, Bulgaristan, Letonya ve Polonya'ya geziler düzenlenecektir. Bu gezilere, Almanca dil sınavında başarılı olan öğrencilerden seçilen toplam 16 öğrenci ile 10 öğretmen katılacaktır. Bu proje ile Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi'nin tüm öğrencileri kültürel etkinliklere ve sportif faaliyetlere etkin şekilde katılacaklar, dil ve bilgisayar becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.'' diye konuştu.