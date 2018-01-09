Şereflikoçhisar'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı

ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar ilçesinde "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi" projesi hakkında çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Şereflikoçhisar Ziraat Odası Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Şenol Görgülü, söz konusu destekleme limitinin 1 milyon liraya kadar yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesinde Ankara'nın 16 ilçesinde 70 kişinin bu desteği aldığını anımsatan Görgülü, "70 kişinin 30'u Şereflikoçhisar'dan çıktı, biz bu sayının bu sene 70 kişiye ulaşmasını hedefliyoruz, geçen sene bu desteklemelerden yararlanan çiftçilerimiz tekrar başvuruda bulunabilecekler." dedi.

Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olması gerektiğini anımsatan Görgülü, "Desteklemelerde ÇKS şartı aranıyor, parsellerde ruhsatlı kuyuların bulunması gerekiyor, Hirfanlı ve Peçenek Barajları'ndan alınacak su için DSİ'den izin belgesi alınması gerekiyor. Biz bütün başvuruda bulunan çiftçilerimizin desteklemelerden yararlanabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu sene Ankara genelinde 500 kişinin bu desteklemelerden yararlanmaları hedefleniyor. şeklinde konuştu.

Şereflikoçhisar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt da yapılan desteklemelerden olumlu sonuç alan çiftçilerin istedikleri sulama borularının sezona yetiştirileceğini, projenin onaylanmasının ardından 45 gün içinde yüzde 50 hibe desteği olan miktarların da hesaplara yatırılacağını kaydetti.