Şereflikoçhisar'da arpa hasadı başladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde arpa hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Görgülü, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt ve kontrolör ziraat mühendisi Hülya Gündüz, ilçede arpa hasadının başladığı arazilerden Hamzalı Mahallesi'ndeki bir arazide incelemelerde bulundu.

Görgölü incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, incelediği arazide daha önce nohut ekildiğini belirterek, ''İlçemizin yüksek bölgelerinde dekar başına 400 kilogram ve üzerinde verim bekliyoruz, hasat dönemi tüm çiftçilerimize bereketli olsun.'' dedi.

Şereflikoçhisar genelinde 150 bin dekar buğday, 300 bin dekar arpa, 200 bin dekar nohut ekimi yapıldığını ifade eden Görgülü, şunları kaydetti:

''Ekili tarım arazileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 6 kontrolör tarafından denetleniyor. Biçerdöver denetimleri aralıksız olarak devam ediyor. Biçerdöverleri kullananların operatör belgesinin yanı sıra araçta yangın söndürme tüpü olup olmadığı ve dane kaybı denetleniyor. Ankara genelinde dane kaybının yüzde 2'nin altında olması hedefleniyor, yüzde 2 ve üzeri dane dökme durumunda cezai işlemler uygulanmaktadır.''