Şereflikoçhisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan'ın Hükümet Konağı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kutlamalarla devam edildi.

Lisenin Şehit Sercan Bulak Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikler başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını kaybetmiş öğretmen ve şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Atılgan, burada yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin hizmetlerine karşılık saygı ve sevgiyle anıldığı söyledi.

Öğretmenler Gününde, öğretmenlik mesleğiyle ilgili farkındalığın oluştuğunu belirten Atılgan, ''Öğretmenler tüm öğrencilerimizi öz evladımız görmek ve ona göre davranmak durumundayız.'' dedi.

Düzenlenen kutlama programında şiir, oratoryo, sinevizyon ve müzik dinletisi sahnelendi.

Öğretmen adaylarının da öğretmen yemini etmesiyle etkinlikler son buldu.