Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Şereflikoçhisar'a mamografi ünitesi kazandırıldı

ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine mamografi ünitesi kazandırıldığı bildirildi. AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Erkan Seyhan, düzenlediği basın toplantısında, devlet hastanesine mamografi ünitesinin kazandırıldığını...

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:25
Şereflikoçhisar'a mamografi ünitesi kazandırıldı
banner230

ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine mamografi ünitesi kazandırıldığı bildirildi.

AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Erkan Seyhan, düzenlediği basın toplantısında, devlet hastanesine mamografi ünitesinin kazandırıldığını söyledi.

Mamografi çekimi için hastaların artık Ankara’ya ya da Aksaray’a gitmek zorunda kalmayacaklarını dile getiren Seyhan, şunları kaydetti:

"Mamografi ünitemiz Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine kuruldu, ünite için lisans başvurusu yapıldı, 20 gün içerisinde hasta kabulüne başlanacak. Mamografi ünitesinde görev yapmak üzere personelin ataması da yapıldı ayrıca Şereflikoçhisar Devlet Hastanesinde bu üniteyi kullanabilecek bir personelin de gerekli eğitimi alabilmesi için çalışmalar yapılıyor."

Seyhan, ünitenin ilçemize kazandırılmasındaki emekleri dolayısıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti Ankara milletvekillerine, yönetim kurulu üyeleri ve Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür ettiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Erkan SeyhanMamografiŞereflikoçhisar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim