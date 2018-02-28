Şereflikoçhisar'a mamografi ünitesi kazandırıldı

ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine mamografi ünitesi kazandırıldığı bildirildi.

AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Erkan Seyhan, düzenlediği basın toplantısında, devlet hastanesine mamografi ünitesinin kazandırıldığını söyledi.

Mamografi çekimi için hastaların artık Ankara’ya ya da Aksaray’a gitmek zorunda kalmayacaklarını dile getiren Seyhan, şunları kaydetti:

"Mamografi ünitemiz Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine kuruldu, ünite için lisans başvurusu yapıldı, 20 gün içerisinde hasta kabulüne başlanacak. Mamografi ünitesinde görev yapmak üzere personelin ataması da yapıldı ayrıca Şereflikoçhisar Devlet Hastanesinde bu üniteyi kullanabilecek bir personelin de gerekli eğitimi alabilmesi için çalışmalar yapılıyor."

Seyhan, ünitenin ilçemize kazandırılmasındaki emekleri dolayısıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti Ankara milletvekillerine, yönetim kurulu üyeleri ve Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür ettiğini ifade etti.