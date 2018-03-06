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Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Tekin, yeniden aday oldu

ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Yasin Tekin, nisan ayında yapılacak olağan kongre için yeniden aday olduğunu açıkladı.İki dönemdir başkanlık görevini yürüten Tekin, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Odalar...

06 Mart 2018 Salı 16:20
Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Tekin, yeniden aday oldu
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ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Yasin Tekin, nisan ayında yapılacak olağan kongre için yeniden aday olduğunu açıkladı.

İki dönemdir başkanlık görevini yürüten Tekin, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin tüm oda ve borsa seçimlerini nisan ayı içinde Türkiye'nin tamamında yapacağını söyledi.

Tekin, olağan genel kurulun, İlçe Seçim Kurulu'nun da olur verip uygun görmesi halinde 1 Nisan'da yapılacağını belirterek, "2 dönemdir sürdürdüğüm Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanlığına tekrar aday olduğumu ve seçime tüm hemşehrilerime ve üyelerimize bildirir, seçimlerin sorunsuz şekilde geçmesini ve hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim." dedi.

Yapılacak olan seçimleri kazandıkları takdirde ön plana çıkaracakları çalışmaların başta Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanması ve yüksekokulun fakülteye dönüştürülmesi olacağını ifade eden Tekin, "Çalışmalarımız Şereflikoçhisar'ın gelişmesi ve üyelerimizin daha fazla üretim yapmasını sağlamak, ekonomiye katkıda bulunmaktır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şereflikoçhisar Ticaret Odası BaşkalığıYasin Tekin
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